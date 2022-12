È morta Maya Ruiz-Picasso, la figlia "segreta" e custode dell'eredità del pittore

Si è spenta all'età di 87 anni Maya Ruiz-Picasso, la figlia del famoso pittore, cui instancabimente ne ha promosso l'eredità artistica, dedicando parte della sua vita.

Chi era Maya Ruiz-Picasso, la figlia di Pablo Picasso

Maya Ruiz-Picasso era nata nel 1935 nella cittadina francese di Boulogne-Billancourt da Marie-Therese Walter, con la quale il pittore di Malaga ebbe una relazione tra il 1927 e il 1935. Era la seconda dei quattro figli avuti da Picasso (Paulo dalla prima moglie, Olga Khokhlova; Claude e Paloma, entrambi negli anni '40 nati dalla relazione con Francoise Gilot).

Maya Ruiz-Picasso è stata la protagonista di numerosi dipinti in stile cubista del padre, come "Maya con una bambola" o "Maya in costume da marinaio". Le opere con lei come protagonista sono attualmente al centro di una mostra al Museo Picasso di Parigi, che esplora il rapporto tra i due e come la nascita della figlia maggiore abbia accresciuto l'interesse dell'artista per il tema dell'infanzia.

Maya Ruiz-Picasso ha sposato l'ex ufficiale di Marina Pierre Widmaier, ha avuto tre figli, Olivier, Richard e Diana. Negli anni ha compiuto diversi lasciti del patrimonio paterno allo Stato francese. L'ultimo è avvenuto nel settembre 2021: sei dipinti, due sculture, più un taccuino di disegni, tra cui "Il bambino con il ciuccio seduto sotto una sedia" (1938), un'opera simbolica perchè rappresenterebbe Maya bambina, nascosta sotto i mobili, come oscuro presagio del conflitto mondiale.

Inoltre cinque anni fa è stata naturalizzata spagnola, pochi giorni prima dell'inaugurazione della mostra 'Pietà e terrore in Picasso: la strada per Guernica', organizzata al Museo Reina Sofia per commemorare gli 80 anni della realizzazione del celebre dipinto.