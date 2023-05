Elisabetta Canalis mozzafiato in lingerie sui social, follower scatenati. Foto

Elisabetta Canalis in lingerie sui social, le foto infiammano i follower

L'ex velina di Striscia La Notizia Elisabetta Canalis non ne sbaglia una, almeno sui social. Dopo la separazione dal marito Brian Perri, e dopo le recenti dichiarazioni sulla lite con Maddalena Corvaglia, infatti, ha pubblicato una foto che la ritrae in lingerie mandando letteralmente in visibilio i suoi follower.

Elisabetta Canalis



La showgirl ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto, che la ritrae in mutande e reggiseno, per sponsorizzare un noto brand di intimo. L’immagine ha scatenato una serie di commenti da parte di follower estasiati dalla bellezza dell’ex velina di Striscia La Notizia. “Ditemi quello che vi pare, per me è la donna più bella quantomeno in Italia” ha scritto un utente. E ancora: “Per te farei follie”.