Elisabetta Gregoraci regina di Monaco, look da bollino rosso. Fan impazziti

Elisabetta Gregoraci regina di Instagram (e di Monaco): il look rosa e sensuale stupisce i fan

Elisabetta Gregoraci non sbaglia mai un colpo. Soprattutto su Instagram. D'altronde, si sa, la ex moglie di Flavio Briatore sa come "lasciare il segno". E le ultime foto postate sui social ne sono una conferma. Abito lungo color rosa choc, stivaletto nero, borsa Chanel tra le mani e capello lungo al naturale, che accarezza il viso e la schiena: così Gregoraci viene immortalata tra le vie della sua cara Monaco. Un look tanto semplice, quanto seducente, che ha trovato subito l'approvazione dei fan.

Su Instagram i commenti positivi dedicati alla showgirl non sono infatti mancati: "Sei di una bellezza disarmante, la mia luce: tu semplicemente splendi! Amo tantissimo il rosa su di te", scrive un utente. "Che meraviglia che sei amor", rincara la dose un altro. "Favolosa allo stato puro", "Qualitò top", "Innamorata di te", sintetizzano altri tre. "Con il fascino di chi sa prendersi ciò che vuole. Tanto bella e ti auguro una piacevole serata", chiosa invece un altro fan. Insomma, Elisabetta Gregoraci sa proprio come conquistare il cuore degli uomini (e dei fan).