Eredità Lollobrigida, l'ex marito spagnolo spunta all'improvviso. Il sospetto

Eredità Lollobrigida, le manovre subito dopo la sua morte

Sono passati solo pochi giorni dalla morte di Gina Lollobrigida, la star di Hollywood scomparsa a 95 anni, icona del cinema italiano nel mondo, ma già è cominciata la lotta per l'eredità. "Ma come si permette? Cosa è venuto a fare? Quando sono arrivato in clinica a dare l’ultimo saluto a Gina, - racconta al Corriere della Sera lo storico amico della diva Adriano Aragozzini, organizzatore di tre Festival di Sanremo - l’ex marito Francisco Javier Rigau era già lì, nella sua camera. Inspiegabile, incredibile. Abbiamo litigato subito, in un momento che sarebbe dovuto essere di rispetto e silenzio — racconta l’ex patron di Sanremo — perché lui, con una certa aggressività mi ha detto: "Voi dovete stare a distanza da questa donna perché l’hanno derubata". La questione delle nozze tra l’imprenditore spagnolo e una delle attrici italiane più famose al mondo, è stata al centro di una complessa vicenda giudiziaria in cui il presunto marito era accusato di aver truffato la Lollobrigida.

Lei stessa - prosegue il Corriere - aveva dichiarato: "Sposandomi forse per procura a Barcellona a mia insaputa per ereditare tutti i miei beni". Rigau nel 2017 viene però assolto "perché il fatto non sussiste" e, in ogni caso, il matrimonio viene annullato dalla Sacra Rota nel 2019. Due giorni fa il clamoroso ritorno sulla scena, in cui l’uomo d’affari catalano si definisce ancora marito della diva. "Io non erediterò nulla — ha dichiarato Rigau a "La vita in diretta" su Rai1 — ma bisognerebbe fare un’indagine sulle proprietà di Gina perché tutto il suo patrimonio è sparito. Per quanto riguarda me, le indagini sono già state fatte in modo approfondito". L’ex marito ha anche annunciato di voler partecipare domani ai funerali dell’attrice presso la Chiesa degli artisti in piazza del Popolo. "Deciderà il figlio — precisa —ma io sono il vedovo. Sarò in prima fila".