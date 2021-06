Estate 2021, tra tormentoni e locali. Dal Papeete alla Sicilia... la mappa

Estate 2021: musica, locali e performance che fanno emozionare

Che musica ascolteremo, in questa calda estate 2021? Ancora non è possibile ballare, ma rilassarsi a ritmo di musica è possibile, eccome. Accanto ai consueti tormentoni, forse ciò che ascolteremo, su Spotify, alla radio e nei locali, metterà insieme suggestioni sonore di epoche diverse, proprio succede in "Saving your Loving", il nuovo singolo di Marco Fratty e Marco Flash, al mixer MFX2. La canzone arriva dopo i grandi risultati internazionali del loro remix di Sister Sledge - "Good Times". "Abbiamo deciso di non puntare su una nuova cover, bensì su un brano originale", spiegano gli MFX2. "La voce è quella di Molly Morgan, che non è famosa, ma noi è piaciuta subito tantissimo".

A fine giugno esce poi "So Get Up", il nuovo singolo dei misteriosi Voodoo. Anche in questo caso il sound è decisamente internazionale e non dà scampo. Se proprio ascoltandola non si può ballare, non muovere almeno la testa a tempo è impossibile. I Voodoo si sono già esibiti tra Bangkok, Milano, Jakarta, Ibiza, Melbourne, Zagabria, Amburgo... e la loro tech house potrebbe anche segnare la ripartenza del ballo, che pian piano all'estero, ad esempio in Germania, è già iniziata.

Decisamente scatenati sono anche gli italiani Parkah & Durzo. Il loro remix di Burak Yeter – Friday Night spinge forte. Per chi non lo sapesse, il dj producer Burak Yeter è colui che ha creato una delle canzoni pop più affascinanti degli ultimi anni, ovvero Burak Yeter & Cecilia Krull – My Life Is Going On, già colonna sonora de "La Casa di Carta"… un remix per un artista di questo livello, è un traguardo importante. E non è l'unica bella notizia per i due dj. C'è anche un altro remix per un altro artista internazionale, Timmy Trumpet. Arriva dopo un contest per una label di culto, Spinnin'.

E i locali, come ripartiranno? Gli artisti, i club, le discoteche, i concerti, lo show biz, devono cambiare pelle dopo il Covid-19? Le esigenze di chi i concerti e le disco vuol tornare a viverli in prima persona, sono cambiate? Oppure, semplicemente, tutto deve tornare com'era? A tutte queste domande si proverà a rispondere in diretta Facebook il 28 ed il 29 giugno al Meet Music, manifestazione coordinata dall'artista toscano Luca Guerrieri. Tra gli altri, ecco ospiti di rilievo assoluto come Saturnino (bassista e co-autore di Lorenzo Jovanotti) e Jeffrey Jey (Eiffel 65).

In ogni modo, non sarà facile per locali. "Resisteranno i club e i luoghi di ritrovo consolidati, che da sempre putano su un entertainment che si ispira a quello degli anni '90", spiega Icio Franzoni di Royal Management, agenzia che gestisce modelle e go go dancer da sogno e che tra gli altri collabora con il mitico Papeete. "Pian piano, ripartirà Ibiza, ripartiranno i grandi eventi come Tomrrowland resteranno ovviamente i grandi dj e i veri professionisti del settore”, conclude.

Per qualche riguarda la musica live che intrattiene e dà energia, è già partita alla grande la stagione della Al-B.Band, la formazione di Alberto Salaorni. Suonano in tutta Italia, con un repertorio decisamente originale che spazia da Battisti ai successi disco degli Chic. Anche il loro sound e la loro capacità musicali è una bella alternativa ai tormentoni, perché spazia attraverso decenni e decenni di musica e ritmi diversi.

In Romagna, dove la Al-B.Band è di casa, ecco anche il ritorno dello storico Byblos di Riccione, oggi parte del gruppo Musica. Qui ogni sabato il sound è quello eclettico e sofisticato di Mitch B. "Un dj professionista in console sa come emozionare il pubblico anche senza far ballare", spiega Mitch B., che tra l'altro proprio in queste ore pubblica "Come on and Do it" con Sandro Murru Kortezman, un collega sardo protagonista di tanti dinner show & aperitivi con musica in provincia di Cagliari e non solo. "Le cene musicali con animazione sono un gran bel modo per far sorridere amici e famiglie", spiega. "Far divertire e non scatenare con la musica può sembrare facile, ma non lo è affatto".

E c'è chi ha già deciso di puntare tutto sulla qualità assoluta dello show e delle performance artistiche. E' il caso di Circo Nero Italia, una crew di artisti e performer già attiva da anni in mezzo mondo. “CircoNero Italia sarà sempre uno spettacolo che non si limita al semplice intrattenimento con qualche performance a fare da cornice. Sarà sempre uno show evolutivo ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l’idea di aver vissuto un’esperienza da conservare nel cuore", spiega l'art director, il fiorentino Duccio Cantini. Classe 1979, vive da sempre sospeso tra creatività e show.

Anche il gruppo Domina punta da sempre su intrattenimento di livello: in Italia gestisce un gioiello come Domina Zagarella Sicily, mentre a Sharm propone sistemazioni di diverso tipo e divertimento di qualità in sicurezza al Domina Coral Bay. "Gli artisti che salgono sui nostri palchi spesso fanno il giro del mondo", racconta Manuel Dallori, imprenditore e manager che da sempre propone intrattenimento deluxe. A settembre a Lugano aprirà il suo The Cliff, ristorante - contenitore d'arte, performance e musica, mentre nel 2022 nei pressi del Domina Zagarella Sicily arriverà un grande Beach Club per vivere giornate e sere a cinque stelle.

Chiudiamo con un altro luogo d'eccellenza situato al Sud, ovvero la nuova Terrazza Lounge dell’Hilton Sorrento Palace. Già il solo panorama qui emoziona. La direzione artistica è di Nello Simioli, che con la sua Cogito Communication seleziona colleghi e artisti di sicuro talento, ad esempio l'italo olandese Melanie Estella, Carmine Sorrentino, che di solito fa ballare Montecarlo o l'esperto Alfio Gambardella. Cocktail e cibi sono all'altezza della situazione, perfetti per emozionare.