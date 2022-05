Federica Pellegrini pronta a sposarsi a Venezia

Federica Pellegrini si sposerà con Matteo Giunta ad agosto

"Forse la decisione più giusta che abbiamo preso è stata proprio quella di dividere il percorso atletico da quello privato e personale. Io avevo avuto relazioni che anche da un punto di vista mediatico erano state importanti. Non il massimo. E poi nel nostro ambiente la storia con l'allenatore un po' destabilizza. Sì, all'inizio non lo sapeva proprio nessuno, correva veloce il 2018", così Federica Pellegrini e Matteo Giunta raccontano a Chi la loro storia d'amore e annunciano le loro nozze.

Lui, di solito molto schivo, racconta di quanto fossero già affiatati come allenatore e atleta e di come, a quel sentimento, sia poi subentrato un amore forte, "ma la nostra era già una quotidianità condivisa, per me è stato tutto naturale", aggiunge Giunta. Mentre lei rivela di aver fatto il primo passo "e anche il secondo: il mio è stato un lavoro di fino, ci ho messo tanto a farlo smollare".

Pellegrini, Giunta le diede l'anello al Danieli di Venezia

Però è stato poi lui, qualche mese fa a darle l'anello, al Danieli di Venezia: "Fortunatamente mi sposa, sposa questo povero ragazzo (beh, qualche video di ragazze che hanno detto di no me lo sono guardato, video dove lui è in ginocchio e lei se ne va)".

Il matrimonio, dunque: "Sarà a fine estate, a Venezia, vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160 persone. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima scelta. Con la Biennale hanno messo un'installazione dentro la chiesa che volevamo, ma anche questa che abbiamo trovato dopo è stupenda. E poi sarà una bella festa, io mi aspetto molto emozionante la prima parte...".

E alla domanda figli quando, Matteo dice: «Prima c'era la sua carriera, ora si apre un mondo». E Federica: «Lui non vede l'ora, io gli ho solo messo una condizione, no, fino alle nozze che devo bere".

