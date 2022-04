Fedez-Chiara, prima cena di coppia dopo l'operazione: "Brindo con gli enzimi"

Fedez parla della sua malattia con un video Instagram in cui mostra gli enzimi pancreatici che sta assumendo

A poche settimane dall'annuncio della sua malattia, Fedez torna a parlarne pubblicamente con un video Instagram che ritrae il rapper e la moglie Chiara Ferragni a cena insieme. È la prima uscita romantica di coppia dall'operazione subita da Fedez per rimuovere il cancro al pancreas che l'ha colpito. Lui stesso aveva postato sui propri social delle foto che hanno commosso tutti i fan, con bende, flebo e cicatrici, all'interno dell'ospedale San Raffaele, dove il rapper è stato ricoverato e operato.

Ora, però, dopo il riposo casalingo insieme ai figli Leone e Vittoria, Fedez e Chiara si sono concessi una serata romantica, solo loro due, al ristorante Dal Bolognese, uno dei più rinomati di Milano. Nel video, si vede la coppia concedersi un brindisi molto particolare: Chiara, sorridente, impugna un calice di vino bianco, mentre Fedez tiene in mano un flaconcino di farmaci. "Fuori per la prima volta" commenta "Federico non può bere e quindi brinda con i suoi enzimi pacreatici, fedeli amici di viaggio e terzi incomodi in questa serata romantica".





Cosa sono gli enzimi pancreatici Creon

Dopo questo brindisi, Fedez inquadra il flaconcino che tiene in mano e mostra di cosa si tratta: è Creon, un farmaco a base del principio attivo pancrelipasi, appartenente alla categoria degli enzimi pancreatici e nello specifico preparati a base di enzimi, usato nel trattamento dell'insufficienza pancreatica.





