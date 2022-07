Forte dei Marmi, la spiaggia da 400 euro al giorno, 15ml euro per la stagione

Forte dei Marmi, una tenda in spiaggia con sedie sdraio e comodi lettini costa circa 400 euro al giorno

Un famoso stabilimento balneare a Forte dei Marmi (LU) dai costi non accessibili a tutti. Lo stabilimento balneare può raggiungere i 15mila euro per una stagione intera.

Il gestore dello stabilimento in collegamento a Morning News dichiara: "Abbiamo richieste tre volte superiori rispetto alla capienza dello stabilimento, ci sono soprattutto italiani ma anche tanti turisti russi"

Comodi gazebo in riva al mare, chef stellato, cabine dotate di ogni comfort e opere d'arte tra un ombrellone e l'altro sono alcuni dei servizi offerti.

Forte dei Marmi, la spiaggia dei ricchi. Il tutto esaurito negli stabilimenti balneari

Forte dei Marmi è una delle località turistiche più esclusive ed eleganti di tutta la Versilia. Un piccolo gioiello che dagli anni '60 è una vera icona dello stile. A Forte dei Marmi si lanciano mode, nascono amori destinati a finire sulle pagine delle riviste di gossip e si vive la "bella vita" dei locali notturni e alla moda.

Meta preferita di una lunga lista di vip: Chiara Ferragni e Fedez, Flavio Briatore insieme al figlio Nathan Falco, Daniela Santanchè, Giorgia Meloni, Giulia Salemi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Michael Rothling, Giorgio Panariello, un élite di persone che possono spendere cifre stratosferiche per una giornata al mare.

In un momento in cui ci sono italiani che fanno i conti con i rincari su ogni fronte, e che quest'anno potrebbero essere nella condizione di rinunciare alle vacanze estive. Il divario economico tra ricchi e poveri aumenta in maniera esponenziale.

Lo conferma il rapporto annuale di Oxfam intitolato "Il virus della disuguaglianza" che svela come la pandemia abbia colpito poveri, donne e minoranze etniche: “Entro il 2030 oltre mezzo miliardo di persone in più vivrà in povertà, mentre i patrimoni miliardari sono tornati a livelli astronomici.