Francesca Verdini Matteo Salvini, super dedica d'amore dopo la laurea... FOTO

Francesca Verdini si laurea, la dedica social del fidanzato Matteo Salvini

Francesca Verdini, fidanzata di Matteo Salvini, si è laureata in Economia e Direzione delle imprese. La notizia si apprende direttamente dal profilo social della neo dottoressa, che non ha perso tempo a pubblicare le fotografie del grande giorno, lasciando un importante messaggio di ringraziamento alla famiglia e agli amici: "Non avevo detto niente né ai miei genitori, né ai miei amici. Ma i miei amici e la mia famiglia, come in tutti momenti più belli e più difficili, erano qui con me. Sono proprio fortunata”.

Francesca Verdini, Matteo Salvini annuncia: "Stamattina qualcuno è diventato..."

Gli auguri sono arrivati anche dal fidanzato Matteo Salvini, ledear della Lega, che sul suo profilo social ha dedicato alla figlia di Denis Verdini parole di affetto e incoraggiamento: "Stamattina qualcuno è diventato dottore magistrale in Economia e direzione delle imprese", accompagnate da uno scatto che li ritrae felici e sorridenti. Migliaia sono stati i commenti di auguri destinati alla fidanzata Francesca Verdini, pubblicati sotto il post del leader leghista.

Francesca Verdini, super dedica d'amore al fidanzato Matteo Salvini

Ma non è finita qui, perché scorrendo le foto del post di Francesca Verdini si scopre, come ultima immagine, una super dedica alla sua famiglia, agli amici più cari e soprattutto al suo fidanzato. "Al mio grande amore, Matteo", scrive la Verdini riferendosi al leader della Lega.

Verdini e Salvini, coppia fissa da ormai due anni. Il matrimonio? Lei risponde che...

Matteo Salvini e Francesca Verdini stanno ormai insieme da un paio d'anni. La coppia viene paparazzata spesso a spasso per le vie della capitale, mentre si gode una passeggiata, oppure a pranzo nei dintorni dei palazzi del potere (GUARDA), tra un impegno politico e l'altro del leader leghista, che in precedenza è stato fidanzato con Elisa Esoardi. Il primo incontro con Francesca Verdini è avvenuto a una cena tra amici: “Mi piace così come è", ha raccontato lei di recente al settimanale Chi. "Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza”, ha detto a proposito di Matteo Salvini, che ha vent'anni più di lei. E, a questo proposito, sull'ipotesi di matrimonio Francesca Verdini è stata chiara: “Non abbiamo fretta. Ho 28 anni. Possiamo aspettare”.