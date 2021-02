Matteo Salvini, non solo politica: mano nella mano con Francesca Verdini. FOTO

Fervono i lavori per il nuovo governo, ma non esiste solo la politica. Così Matteo Salvini è stato pizzicato a spasso per Roma mano nella mano con Francesca Verdini, come già successo altre volte, quando lei lo ha accompagnato in ufficio. Una passeggiata per le vie del centro, anche di fronte a Palazzo Chigi, per un momento di svago, senza perdere l'occhio l'impegno con le questioni del palazzo...

Salvini per mano con la fidanzata Francesca Verdini davanti a Palazzo Chigi