Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale: sfida da un milione di euro

Il "Pupone" ha scelto l'ex avvocata dell'amico Daniele De Rossi

Francesco Totti e Ilary Blasi faccia a faccia in Tribunale. A Roma va in scena la causa intentata dalla showgirl nei confronti dell’ex campione del mondo per la presunta sottrazione di scarpe, gioielli e borse di sua proprietà, per un valore totale di un milione di euro.

Francesco Totti è arrivato a bordo di una Smart, accompagnato dall’avvocato Antonio Conte, dopo la rottura tra l’ex capitano della Roma e Annamaria Bernardini De Pace, in seguito a divergenze sulla linea da tenere nei confronti di Ilary Blasi. Nel team legale di Totti è entrata anche Adriana Boscagli, che ha assistito Conte anche nel divorzio di Daniele De Rossi, altro ex capitano giallorosso, da Tamara Pisnoli.

Ilary Blasi, invece, era accompagnata dai legali Pompilia Rossi e Alessandro Simeone. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni.