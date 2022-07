Francesco Totti vola in Tanzania per riconquistare Ilary

Francesco Totti prende un aereo e il web ipotizza che stia andando in Tanzania, per raggiungere Ilary e la famiglia

Il gossip segue ogni passo di Francesco Totti e Ilary Blasi da quando si sono separati. Sembrerebbe che l'ex capitano sia stato visto salire su un aereo, nella tarda serata di ieri, 19 luglio, tutto è stato filmato e postato da alcuni utenti sul social via TikTok. Immediata la razione della community, che spera in una riconciliazione tra i due, quindi che il "Pupone" si sia diretto in Tanzania per raggiungere Ilary e i figli.

Ad incoraggiare Francesco Totti per riconquistare Ilary Blasi ci sono, poi, anche i numerosi commenti, che si leggono sotto il post apparso sul suo profilo Instagram, dopo numerosi giorni di silenzio.

Un utente scrive: "Francè ripensaci, una come lei non la ritrovi". Tra tutti, poi, c'è chi suggerisce: "Vai in Tanzania a riprenderti tua moglie. Di famiglie e mogli così ne esistono una sola", e "Vola in Tanzania che è meglio… di Ilary ne esiste una sola…". Altri aggiungono: "Vai a riprenderti tua moglie!!! Lei ti sta aspettando!!!" o "Francè ripensaci… una come lei non la ritrovi". E ancora l'invito a pensare ai figli e alla famiglia: "Francè riprenditi la tua famiglia… vola da tua moglie", "Corri dai tuoi figli perché in futuro te ne pentirai", "Vola dalla tua famiglia” e "Vai in Tanzania e riprenditi la famiglia".