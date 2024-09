Geolier e Chiara Frattesi finalmente allo scoperto, sui social le prime foto di coppia

Geolier e Chiara Frattesi sono usciti allo scoperto come coppia

Da qualche tempo si diceva che ci fosse del tenero tra Geolier e Chiara Frattesi ma ora la coppia ha deciso di uscire ufficialmente allo scoperto. Il primo è stato il rapper con una foto condivisa sui social con accanto la nuova fiamma. La sorella del calciatore dell'Inter ha poi replicato con uno scatto in cui si abbracciano teneramente durante un viaggio in jet privato. Entrambi hanno scelto il bianco e nero, forse per dare un tocco più romantico.

Geolier e Chiara Frattesi sono stati visti per la prima volta in estate. I due a fine agosto sono stati sorpresi da alcuni follower a cena insieme ad Ibiza. Il settimanale Chi poi ha pubblicato le foto di un weekend di fuoco trascorso in Sardegna.

Geolier esce da una relazione con Valeria D'Agostino. "Una rottura difficile da superare", aveva detto il rapper all'epoca. Chiara Frattesi invece per un periodo ha frequentato il calciatore della Juventus Weston McKennie.