"Già finita tra Pascale e Turci", la bomba. Tra le cause Francesca Fagnagni

"Pascale e Turci, relazione finita", la bomba sulla coppia. Cosa dicono le indiscrezioni

Il matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci, dopo cinque anni, sarebbe già arrivato a una conclusione. A rivelarlo è Dagospia, il quale si addentra nella vicenda rivelando dettagli sui dissapori e gli attriti che sarebbero emersi tra l’attivista e la cantante durante quest’ultimo periodo.

A dare fastidio a Paola Turci sarebbe stato in particolare il "corteggiamento" dell’ex compagna di Silvio Berlusconi a Francesca Fagnani, che l'ha ospitata durante un'intervista a Belve, su Rai Due.

Subito dopo la trasmissione, Pascale si è rivolta alla giornalista dicendo: "Ora posso corteggiarti? Ah no, sono fidanzata", una battuta che non è stata gradita dalla sua consorte. D'altra parte, Pascale è stata irritata da un video pubblicato su Instagram da Turci, nel quale la cantante appariva insieme all'attrice ventenne Valentina Dispari.

Il 2 luglio 2022, Paola Turci e Francesca Pascale hanno celebrato il loro matrimonio civile a Montalcino, vicino a Siena, coronando così due anni di relazione amorosa. Riavvolgendo il nastro della loro storia, le due erano state viste insieme per la prima volta cinque anni prima, durante una vacanza su una barca nel Cilento. Hanno cercato di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori per un lungo periodo; tuttavia, non sono riuscite a eludere l’attenzione pubblica.

Francesca Pascale era precedentemente conosciuta come ex compagna di Silvio Berlusconi, mentre Paola Turci dichiarava di essere single da tempo e di voler vivere le sue relazioni liberamente, nonostante le critiche e i pettegolezzi. “In questi mesi ho sofferto per quello che percepisco come un accanimento”, aveva dichiarato riguardo alla sua vita privata. La loro relazione era stata poi ufficializzata su Instagram, con un messaggio di auguri di Paola a Francesca per il suo compleanno.