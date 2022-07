Gina Lollobrigida, da Marilyn Monroe a Papa Francesco: intervista esclusiva

Il 4 luglio Gina Lollobrigida icona del nostro cinema, orgoglio nazionale nel mondo e sogno per generazioni di italiani ma anche donna di grande creatività compie 95 anni. A lei piace dire 3 volte 30 + 5.

Lei che è sempre stata una donna piena di vita come vive questo suo anniversario e come sta?

Vivo questo anniversario con un po' di tristezza, perchè sarà uno degli ultimi. Ma l'importante è portare bene gli anni e sapere che il pubblico mi vuole bene.

Come ha vissuto questi ultimi due anni di pandemia?

Finalmente ho avuto un po' di relax perchè non mi sono mai fermata. Prima c'era la domenica, adesso mi sono riposata durante questo periodo.





Come trascorrerà il suo compleanno?

Con gli amici più cari che mi vogliono bene, come Adriano Aragozzini, uno dei miei amici storici: insieme abbiamo fatto tante cose.

Lei è una delle dive italiane per eccellenza, che rapporto ha avuto nel tempo con le sue colleghe e con le donne in generale?

Mi sono sempre concentrata sul mio lavoro, non ho cercato consolazioni, ho sempre lavorato. Un incontro importante per me è stato quello con Marylin Monroe. Ero molto emozionata quando l'ho conosciuta e lei altrettanto mi ha sorpreso per la sua timidezza. Lei è quella che mi è rimasta più nel cuore.

Dopo il recente riconoscimento della Walk of Fame di Hollywood, ora è stato annunciato che le verrà consegnato il Nastro d'Argento alla Carriera. Quali sono le sue sensazioni?

Sono molto felice e mi fa piacere che il lavoro che ho fatto in questi anni possa essere riconosciuto anche attraverso i riconoscimenti alla carriera.

Che effetto fa dopo la sua grande popolarità, tanti successi e premi, ricevere queste consacrazioni alla carriera?

È una cosa che mi fa molto piacere, perchè ho sempre lavorato e ho preso a cuore la mia carriera.

Quanto ha contato l'amore nella sua vita e quanto oggi?

Non mi sono mai fatta mancare l'amore, perchè è una cosa importante da vivere.

Lei è una donna dal multi talento artistico, sono famose le sue sculture, cosa ha ispirato nel tempo la sua creatività?

Dovevo compiere una consacrazione delle sculture che ho fatto, perchè ho veramente lavorato sodo e che volevo che rimanesse qualcosa di concreto e di artistico e credo di esserci riuscita. Adesso sto preparando questo libro con tutti i disegni che ho fatto la tecnica sanguigna. Davvero un grosso lavoro.

Esiste un desiderio che ancora non ha realizzato?

Mi piacerebbe molto incontrare il Santo Padre.

Una carriera unica: a cosa si è legata di più?

Il film che più mi ha dato soddisfazione è stata La regina di Saba, quindi mi sono portata dietro questo personaggio. Sono contenta di aver realizzato una carriera artistica che è riconosciuta in tutto il mondo.

Ha qualche rimpianto? C'è qualcosa che avreste voluto fare e non ha fatto?

Ci sono parecchie cose che non ho fatto e che avrei voluto fare ma comunque c'è ancora del tempo.

Se dovesse mandare un saluto agli italiani e più in generale al suo grande pubblico quale sarebbe il suo messaggio?

Credo che siano stati molto generosi con me, apprezzando tutti i miei film, che sono tantissimi, e anche le mie sculture.

Gina ci dica una parola per la pace: cosa direbbe ai "Grandi del Mondo"?

È il tempo della pace, non della guerra. C'è troppa guerra inutile. Siamo nati per avere dei sentimenti buoni e non dei sentimenti di guerra.