Giulia De Lellis e Tony Effe, amici o qualcosa in più? Galeotto fu il backstage a Gallipoli

Tony Effe e Giulia De Lellis si sarebbero abbracciati teneramente nel backstage della Praja di Gallipoli

Nel mondo del gossip non si fa che parlare della possibile relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Il loro presunto flirt è stato riportato per primo dal settimanale Chi. La scintilla sarebbe scoccata durante un concerto di Geolier per poi esplodere al matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, in cui l'influencer ha indossato la giacca di Tony.

L'ultimo rumors arriva invece da Deianira Marzano dalla Sardegna. Tony Effe si trovava a Olbia per esibirsi al Red Valley Festival e caso vuole che Giulia De Lellis, in vacanza sull'isola con degli amici, si sia presentata al concerto per recarsi dietro le quinte. I due sono stati poi rivisti nel backstage della Praja di Gallipoli e si dice che siano stati visti abbracciarsi. Detto questo, Tony Effe continua a minimizzare: "Siamo solo amici". Il trapper in passato era stato accostato ad Emma Marrone e Chiara Ferragni.