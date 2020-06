Givenchy scommette su Williams. Novità anche in casa Richemont

Givenchy: Matthew Williams è il nuovo direttore creativo

Matthew Williams è stato nominato direttore creativo di Givenchy. A darne notizia è una nota vocale dello stesso Williams pubblicata dall'account Instagram della maison francese. La prima collezione di Matthew Williams, che prenderà quindi il posto di Clare Waight Keller, debutterà a Parigi il prossimo ottobre. Il 34enne stilista americano, noto soprattutto per il marchio 1017 Alyx 9SM, ha iniziato lavorando presso Alexander McQueen, con Kanye West e poi Lady Gaga, di cui è stato direttore artistico dal 2008 al 2010. Prima di 1017 Alyx 9SM, il creativo aveva dato vita al marchio menswear Been Trill, nato in collaborazione con Heron Preston, Justin Saunders, Ywp e un altro noto nome di punta nel segmento streetwear, Virgil Abloh, fondatore di Off-White, nonché al comando delle collezioni maschili di Louis Vuitton. Negli ultimi anni ha scelto di vivere in Italia, a Ferrara, dove ha stabilito l’heatquarter del proprio marchio. Nel giugno 2018 ha debuttato sulla passerella della Paris fashion week con uno show co-ed. Adesso per il nuovo incarico Williams si sposterà a Parigi, seguendo indipendentemente 1017 Alyx 9SM.

Richemont: Fortunato a capo della divisione moda del colosso svizzero

L'ex CEO di Givenchy, Philippe Fortunato, guiderà l'intera divisione moda di casa Richemont. Veterano di Lvmh, prima di Givenchy, ha lavorato per Fendi, Christian Dior e Louis Vuitton in Cina. Fortunato sarà adesso il responsabile delle maison di moda e accessori, divisione che include marchi come Chloé, Dunhill, Maison Alaïa. Richemont ha inoltre siglato, di recente, una joint venture con il designer Alber Elbaz, nota come AZfashion, una start-up dedicata alla donna contemporanea.