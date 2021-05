Gucci 1°marchio italiano per valore grazie al "digital first": poi Enel e Tim

Gucci consolida la propria leadership come marchio italiano di maggior valore secondo la classifica BrandZ Top 30 Most Valuable Italian Brands 2021 di Kantar, che misura il valore del brand, unendo rigorose analisi finanziarie con le percezioni dei consumatori ed evidenziando la forza del principale asset intangibile, 'la marca', nel produrre crescita e valore finanziario.

In una classifica dominata dai brand del lusso, Gucci ha fatto registrare il valore più alto in termini assoluti tra tutti i brand italiani, riportando un risultato di 33,8 miliardi di dollari di brand value - quasi tre volte superiore rispetto al secondo classificato - e registrando una crescita del 12% sull'anno precedente. Il focus sul digitale e gli investimenti sulla brand experience sono tra i principali driver di successo della maison.

Ad essere premiato è stato soprattutto l'innovativo approccio digital first avviato da Gucci con l'obiettivo di coinvolgere in modo sempre più profondo e lungo tutto i punti di contatto la propria community. "A cento anni dalla fondazione del brand - commenta Robert Triefus, executive vice president, brand & customer engagement di Gucci - che muoveva i suoi primi passi nella Firenze del 1921, siamo particolarmente felici di vedere riconfermato questo riconoscimento".

E continua: "Un approccio innovativo e customer-centric e una filosofia ispirata alla creazione di una connessione emotiva democratica e autentica con la nostra #GucciCommunity sono elementi fondanti alla base della nostra strategia di branding, che vede al centro il digitale come spazio per sperimentare e tradurre in esperienza i valori del brand e la visione creativa di Alessandro Michele. Fattori determinanti che ci hanno consentito di far crescere al nostra #GucciCommunity arrivando ad oltre i 85 milioni di follower in tutto il mondo".

Oltre a Gucci anche Fendi e Prada finiscono nella classifica Kantar BrandZ Most Valuable Italian Brands, che prende in considerazione il brand value dei primi 30 marchi italiani, secondo cui questo valore è cresciuto nell'ultimo anno dell'11% raggiungendo quota 114,6 miliardi di dollari.

Nonostante un anno segnato dalla pandemia da Covid-19 e dalle relative ripercussioni economiche, la classifica evidenzia come continui a crescere il valore dei brand italiani. A dominare la classifica i brand italiani del lusso, che rappresentano il 42% del valore totale della top 30. La classifica riflette i diversi punti di forza del Made in Italy, con ben 12 categorie rappresentate, e con player del lusso, del food, delle telco, dell'automotive e dell'energia posizionati nella top 10. L'accelerazione delle strategie di marketing digitale ha offerto opportunità ai brand di diverse categorie per continuare a crescere durante la pandemia.

17 brand della Top 30 hanno aumentato il proprio valore. Tra questi, spicca per velocità di crescita Fendi (+48% - n.8, $3.2 miliardi di dollari). "È durante i periodi più difficili che la forza del brand mostra il suo impatto - osserva Federico Capeci, ceo Italy, Greece & Israel - Insights Division Kantar - poiché i brand che riescono ad essere significativi, diversi e salienti per il loro pubblico sono altamente premiati. In quello che è stato un anno turbolento, i brand hanno offerto una certa stabilità, affidabilità e continuità, che i consumatori hanno apprezzato".

E conclude: "Nonostante la crisi economica e sanitaria, i brand italiani hanno dimostrato che la crescita arriva quando si ha il coraggio di decidere dove concentrarsi e come reagire. Oggi è più importante che mai sapere cosa pensano i clienti e rispondere rapidamente. I brand hanno bisogno di strategie che pensino all'oggi, guardino al futuro e siano implementate con rigore per il successo a lungo termine". Nella classifica, oltre a Fendi (all'ottavo posto) spiccano Gucci (al top) seguita da Enel, Tim, Kinder, Ferrari, Prada, Nutella, Fendi, Ferrero Rocher ed Eni.