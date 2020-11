Gucci, lusso made in Italy d'avanguardia: in arrivo le sneakers virtuali

La maison del lusso made in Italy, Gucci, avanza nel mondo del gaming, lanciando le 'Gucci sneaker garage', estensione dell' app già dedicata completamente alle sneakers prodotte dal direttore Alessandro Michele. In particolare è proprio lui ad aver realizzato le Gucci Virtual 25, le prime sneakers virtuali. Come si legge su Pambianconews, si tratta di sneaker iper-realistiche che rimandano ad una estetica anni 80’. Tutti gli acquirenti interessati potranno esclusivamente ordinarle online e, se dovessero avere problemi, rivolgersi all’avatar digitale. Le nuove scarpe di Gucci saranno disponibili anche su Aglet e potranno essere indossate su Roblox e VRChat, piattaforme immersive.

La maison sembra ormai voler consolidare quel rapporto tra moda e gaming iniziato con Gucci Arcade e proseguita con Instagram 24HouraAce. Inoltre recentemente la casa di moda ha iniziato una partneship con Genies, società alla quale si affida per vestire i suoi avatar.

La piattaforma permette ai giocatori di creare da zero il proprio modello di sneakers, dando la possibilità di esprimere nella massima libertà ogni idee. Ed è così che la maison di lusso Made in Italy cerca di creare una vera e propria esperienza per l’utente, trasportandolo in una nuova dimensione.

Artisti come Helen Kirkum, Michael Cutini, Mattias Gollin, Rudy Lim, Bodega Rose, Haram With Sugar, Ghica Popa, Jemma Mason, Christopher Chan, Pix Sellers, Delphine Dénéréaz, e Trevor Andrew, saranno i primi a cimentarsi in questo ambizioso progetto.