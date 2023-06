Harry e Meghan, addio all'accordo con Spotify: l'app chiude il podcast

Royal Family, Spotify non ha rinnovato l'accordo da 20 mln di euro con Harry e Meghan per il podcast Archetypes

Brutte notizie per Harry e Meghan Markle. Spotify insieme ad Archewell Audio, ovvero la società di produzione che gestisce il podcast Archetypes della ducessa, hanno confermato in una nota congiunta che il loro accordo multimilionario prossimo alla scadenza non verrà rinnovato. Le due aziende affermano di aver "concordato di separarsi" ed essere "orgogliosi" della serie "realizzata insieme".

Secondo quanto riportano il Wall Street Journal e Variety, Spotify avrebbe scelto di concludere la collaborazione da 20 milioni di dollari con i reali in quanto la coppia non ha prodotto materiale sufficiente a raggiungere l'obiettivo di produttività, nonostante sono tantissimi gli ascoltatori che si sono interessati alle conversaziondi di Meghan con donne influenti. Non ci sarà quindi una seconda stagione di Archetypes.

Non resta quindi che scoprire quali saranno i prossimi piani di Harry e della consorte sul piano lavorativo. Una fonte vicina alla coppia ha fatto sapere che i duchi non faranno più documentari "a cuore aperto" né pubblicheranno memorie o faranno interviste come quelle che hanno destato grande irritazione nella famiglia reale in quanto non hanno "più nulla da dire". Si vocifera che Meghan voglia riaprire il suo blog The Tig, che aveva abbandonato dopo aver frequentato Harry. Secondo le stime degli esperti un suo post potrebbe valere centinaia di migliaia di euro.