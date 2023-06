Harry e Meghan divorzio vicino, la stampa inglese: "È l'inizio della fine"

Harry e Meghan ai ferri corti, divorzio sempre più vicino: che cosa succede

Meghan Markle e il principe Harry non si sopportano più. Le voci di una rottura (sempre più vicina) della coppia più chiacchierata d'Inghilterra si fanno insistenti. Secondo la stampa britannica e i social media il divorzio sarebbe infatti un'ipotesi da non sottovalutare. Il Telegraph, che ha raccolto testimonianze di fonti certe, ha scritto che "non aspirano più alle stesse ambizioni". Secondo scrive il Corriere della Sera, Meghan Markle vorrebbe affermarsi di più nel panorama mediatico, in particolare attraverso i suoi impegni e progetti, mentre il principe Harry vorrebbe una vita più tranquilla e lontana dai riflettori. Mentre secondo l'editorialista Louise Roberts di Sky News, Meghan Markle e il principe Harry sono letteralmente sull'orlo del divorzio.