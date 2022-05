Harry e Meghan, svolta al Giubileo. Ammessi sul balcone per il party

Svolta per Harry e Meghan, saranno sul balcone per il gran finale del Giubileo

Meghan Markle, moglie del principe Harry, è stata ieri a Uvalde per onorare la memoria delle vittime della sparatoria di martedì in una scuola della città del Texas. La duchessa, 40 anni, in jeans, maglietta e berretto, si è raccolta davanti a un memoriale improvvisato su cui ha deposto dei fiori. Meghan ha poi fatto un giro in questo spazio, situato vicino alla scuola, dove spiccano delle croci bianche su cui sono scritti i nomi delle 21 vittime della strage, di cui 19 bambini.

Ma, soprattutto, Meghan sarà felice per le notizie in arrivo da Londra. Harry e Meghan compariranno infatti sul balcone con la regina, al termine del Giubileo. Come scrive il Corriere della Sera "nella Londra che si prepara la prossima settimana a celebrare i 70 anni di regno di Elisabetta, stanno convergendo giornalisti e royal watchers da tutto il mondo, che si danno un gran da fare. Spicca fra loro Scobie, che ieri ha incontrato un gruppo di corrispondenti stranieri: e ha acceso un faro sul lato più controverso dei festeggiamenti, ossia la presenza dei duchi di Sussex dopo anni di astiose polemiche contro i reali. È la prima volta che Harry e Meghan rientrano per una occasione ufficiale, eppure sono stati banditi dal balcone di Buckingham Palace il giorno della grande parata militare del 2 giugno".

