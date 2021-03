Home living, dal design automobilistico all'arredo per la casa: nuove tendenze

Casa o garage? Interior design e mondo delleauto, un mix vincente. Il garage esce dal ruolo di mera rimessa outdoore trova spazio all'interno del salotto di casa o in ufficio. Mettereinsieme la passione per il mondo delle auto da corsa e la voglia disperimentare nuove tendenze del living design. Da qui nasce l'idea diGiacomo Lazzaro, designer toscano, classe 1993: il designautomobilistico si fa arredo e corre su quattro ruote.Chi l'ha detto che le cassette degli attrezzi sono soltanto contenitoriper gli utensili? Oggi diventano anche complementi di arredo tra unacoppia di poltrone vintage anni '70 in pelle marrone.

A fare da cornice,la versione rossa del furgone assistenza Lancia, da sempre icona senzatempo delle corse automobilistiche. Il lucente veicolo dei team deicampioni di rally rivive all'interno del salotto o dell'ufficio, con unanuova funzione: ridare lustro allo stile automotive. L'effetto pit stop? Al suo interno taniche per il carburante, ruote e pezzi di ricambio divetture.

Donare una seconda vita agli oggetti, trasformandoli incomplementi d'arredo e mobili di design: è questa l'essenza dello stiledel giovane designer Lazzaro, che ha alle spalle anche esperienze nelsettore moda, con una capsule di abbigliamento giovanile.Via libera allo street style in ufficio, dove un vecchio distributore dibenzina convive con libreria, tavolo e sedie bianche in metallo.L'effetto wow? Il rosso, giallo e verde del semaforo che spicca sulpavimento color asfalto, con tanto di strisce pedonali.

«Tutto è natoin un grande capannone industriale di Pistoia - racconta il designerGiacomo, che ha esportato l'artigianalità e la professionalità Made inItaly a Dakar, dove ha sviluppato un grande progetto all'interno di unimmobile di quattromila metri quadrati nella nuova area di Diamniadio -. Nella mia terra, nella provincia di Pistoia, volevo rendere unico unambiente particolare come un capannone. Quale migliore soluzione se nonutilizzare proprio la mia passione per il mondo auto e trasformare levetture in oggetti funzionali di arredamento? Ho pensato così diriadattare veicoli interi o alcune loro parti, definendo, poi, il tuttocon dettagli estetici complementari, come lampadari a sospensione opunti luce più moderni. Un modo per valorizzare l'ambiente con le loroforme uniche contemporanee».

Ecco che i pezzi di ricambio delle auto da corsa rivivono nelle fattezzedi un tavolo basso da salotto, dove una parte del paraurti blu dellaSubaru, la giapponese regina dei rally, si combina con il piano invetro, materiale che richiama il lunotto posteriore del veicolo. Glisportelli delle auto da corsa o le vecchie insegne luminose? Diventanocoloratissimi quadri appesi alle pareti di casa. I soprammobili dellalibreria che mixa vetro antico, plastica e metallo? Insoliti fari diauto e volanti d'epoca. Il tavolo design addicted per la sala da pranzo?

È in legno e riproduce l'intero modello in scala di un'auto da corsa.La creatività nasce dal giocare con la fantasia e dal coraggio di farvivere le proprie idee. Che nel designer Giacomo Lazzaro arrivano così,dalla passione verso quello che realizza e dalla volontà di osare.

«Immaginare, progettare, creare è il mio mantra. La conoscenza dimateriali, lavorazioni e processi produttivi accumulata negli anni neisettori dell'arredamento e della moda mi permette di dare sfogo allacreatività e proporre ai clienti soluzioni mai scontate» rivela ildesigner Giacomo, che nel 2019 è stato nominato per i Frame Awards 2019(il premio organizzato da Frame, prestigiosa rivista olandese diinterior design) nella categoria "Small Office of the Year" per ilprogetto Magazzino03. Tanti i progetti nel futuro di Lazzaro.«Insieme al settore auto, voglio valorizzare anche l'interior designdel luxury yacht: un sogno che unisce artigianalità di lusso,manualità e stile».