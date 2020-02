Il bacio bollente tra Luigi Di Maio e Virginia Saba

Luigi Di Maio e il bacio bollente con Virginia Saba

Luigi Di Maio ha lasciato la leadership del M5s, ma non pensa di fare lo stesso con la sua partner, la giornalista Virginia Saba. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha "beccato" il ministro degli Esteri a San Valentino in un parco romano, mentre si scambiava baci appassionati con la bella Virginia.

Luigi di Maio e Virginia Saba, paparazzati a Roma a San Valentino

Si legge su Chi, giornale diretto da Alfonso Signorini: "In queste immagini scattate nel loro parco preferito della capitale, dove si rifugiano quando possono per passeggiare da soli e baciarsi come due adolescenti, appare chiaro che i due siano sempre più affiatati. Si abbandonano a effusioni quasi hot su una panchina sotto il tiepido sole di febbraio. In verità in alcuni momenti il giovane ex leader dei Cinquestelle appare scuro in volto, pensieroso, probabilmente deluso di come sono precipitate le cose dopo aver portato nemmeno due anni fa il Movimento al governo."

La relazione amorosa tra Virginia Saba e il ministro degli Esteri va ormai avanti da alcuni mesi. I due non hanno nascosto il loro amore professandosi pubblicamente in diverse interviste: “Parlando con Luigi io gli ho detto: ‘Vorrei diventare mamma’. Ma lo volevo da sempre. Lui mi ha risposto: ‘È bellissimo’. Ma sappiamo che non è il momento”, ha dichiarato Virginia Saba qualche tempo fa, parlando in un’intervista al settimanale Chi.