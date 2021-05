Il Barbiere torna a fare tendenza Davide Greco, il Barbiere dei VIP

Il ruolo del barbiere nel 2021 è stato sicuramente uno fra i ruoli più rivalutati dall'era post covid.

Sicuramente ne è stata colta maggiormente l'importanza anche all'interno della società lavorativa.

Ciò che però abbiamo notato” è che a tanti barbieri non basta più essere di "quartiere" o di "fiducia" , ciò che si ricerca è anche altro. Oggi molti barbieri sono veri e propri imprenditori della loro attività, come Davide Greco, il Barbiere dei vip, premiato come Best Barber Influencer nel 2019, giovane e bellissimo imprenditore, corpo scolpito dallo sport e tanta voglia di arrivare.

“Curano la loro immagine pubblica, provano a dare vita al loro personaggio, sperando possa diventare il nuovo simbolo del panorama barbieristico"-dice Greco-“è una conseguenza del nuovo modo di comunicare e di arrivare al pubblico attraverso i social, unico luogo in cui non vi è un coprifuoco o una saracinesca che si chiude”.

Come hai reagito al lockdown?

“La gente ha dovuto in qualche modo mandare avanti la sua attività, attirando l'attenzione ed evitando di essere dimenticata dai clienti abituali. Questo sicuramente ha portato una svolta decisiva per tanti che fino ad allora avevano sottovalutato l'importanza dei social”.

Dopo la ripartenza quali sono le percentuali?

“Credo che i numeri sui saloni di parrucchieri in Italia, dopo la ripartenza, siano altissimi! I clienti, come tutti noi, sono rimasti per troppo tempo a casa e non sempre è stato facile motivarsi per prendersi cura del proprio aspetto. Questa riapertura ha sicuramente dato la spinta alla gente per ricominciare a partire da se stessi ed in particolare dal proprio aspetto”.

Quali sono i nuovi trend?

“Il nuovo trend prevede una sfumatura cortissima, ma ci stiamo avvicinando all'estate e sembra che stia prendendo il sopravvento la sfumatura bassa con capello lungo sopra ed ovviamente non può mancare il capello riccio. E’ sempre più in voga nel periodo estivo grazie alla sua praticità ed all'effetto di freschezza e naturalezza che riesce a donare”.

E i colori?

“Sfera Ebbasta, il rapper italiano più amato dal pubblico, è noto, oltre che per il suo incredibile talento, anche per il modo in cui colora i suoi capelli.

Il suo rosso fuoco è fra i colori più gettonati del momento, insieme al color platino.

A curare i capelli del famoso rapper sono le abili mani di Jerry De Sibio, mio amico e Co-Founder della Scare Crowe Pomade”.

La storia di Davide Greco è iniziata a casa di sua nonna in un antico palazzo nel centro di Palermo, nel quartiere Kalsa, luogo storico della città.

Oggi ha creato Noi Barber Shop a Trapani, dove tradizione e innovazione si fondono insieme per dar vita alle infinite sfumature di questa professione. Oggi Davide Greco è arrivato a ben 467.000 followers, molti vip lo hanno contattato, dai personaggi della musica, a quelli dello sport e dello spettacolo. Tra i vip che scelgono Greco, considerato uno dei migliori di tutta Europa, ci sono calciatori come Juan Jesus e Alisson, Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta, amica di Greco. Davide ogni giorno pubblica nuovi video su Instagram che hanno attirato l’attenzione di 2 calciatori della A.S. Roma: Juan Jesus e Alisson Becker, diventati subito suoi clienti, come anche CapoPlaza, Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Radja Nainggolan. Il rapporto con i suoi clienti speciali va oltre l'aspetto professionale; “tutto è cominciato quasi per gioco con le pubblicazioni sui canali social, arrivate e condivise dalle migliori pagine Instagram del mondo, come “thebarberpost”, “barber.clips”, “menshairworld” e “worldofbarbers”. Da lì, i primi contatti illustri con inviti da parte di Juan Jesus e Alisson, difensore e portiere della Roma (ora al Liverpool)”

“Sono entrato in questo mondo grazie ai social”-aggiunge Davide-“mi sono fatto da solo sicuramente ma un grazie particolare va a mio cugino Gianni che mi ha sempre sostenuto e creduto in me e che oggi è il mio socio a Trapani. A 19 anni lo vedevo lavorare, ho imparato il mestiere; ho studiato, ho iniziato ad avere come clienti i miei amici, poi il giro dei clienti si è esteso sempre più.Davide ha frequentato la scuola Ateneo di Palermo e diversi corsi di aggiornamento, si è trasferito a Trapani, creando ben 10 postazioni e condividendo su Instagram molti video con tagli innovativi. Oggi ha anche creato una linea di prodotti, la Scarecrow pomade, che comprende shampoo e cere lucide e opache. Oggi vorrei far realizzare una sorta di franchising del mio salone per dare ad altri giovani la stessa opportunità che mi fu data quando ero solo agli inizi e vederli vivere il loro sogno, così come io sto vivendo il mio!”.