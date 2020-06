'Stilettate' di Antonio Sanfrancesco: Il galateo istituzionale del 2 giugno

Festa della Repubblica: La newsletter "Stilettate" di Antonio Sanfrancesco

Una nuova puntata della newsletter "Stilettate" del giornalista Antonio Sanfrancesco dedicata alla Festa della Repubblica e intitolata "Bermuda guida all'uso"

Esiste un galateo istituzionale anche per le feste nazionali come quella della Repubblica del 2 giugno, istituita con la legge n. 260 del 27 maggio 1949. Si tratta di una festività celebrativa civile, differente da quelle ordinarie (le domeniche, Natale e Pasqua, tanto per intenderci), perché comporta diverse incombenze istituzionali. Ecco quali:

In questo giorno devono essere esposte la bandiera italiana ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale. Questo imbandieramento ha natura civile e si differenza dall’esposizione della bandiera come espressione d’onore militare che segue un altro protocollo. Se su sedi pubbliche la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre (quella dell’ente locale, ad esempio) ad essa spetta il posto d’onore a destra (se sono due) o al centro (se sono in numero dispari). Deve inoltre essere issata per prima e ammainata per ultima...

