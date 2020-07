Il Sentiero delle Formichelle il dolce di Sal De Riso che omaggia la sua terra

Il nome del nuovo dolce ideato da Sal De Riso riporta alla mente i titoli dei film della regista Lina Wertmüller. Mai brevi. L’ha chiamato il “Sentiero delle Formichelle”. Ma poi si scopre che è sempre e comunque un omaggio alla sua bellissima terra. In questo caso è in onore delle donne trasportatrici di limoni che per anni hanno percorso su e giù le lunghe scale a gradoni che collegano i terrazzamenti della Costiera Amalfitana attraversando antichi mulini, giardini di agrumi, borghi autentici e boschi incontaminati. Loro, quasi equilibriste, con in testa sporte in legno ricolme di limoni, portavano a valle quei frutti dal sapore e dal profumo eccezionale. “È il mio personale tributo a una figura storica della mia terra e al suo lavoro duro, silenzioso e prezioso” dice Sal De Riso che ci spiega anche come l’ha realizzato: crema leggera al cioccolato bianco e vaniglia al profumo di limone, cuore di crema al caffèscurzette, croccantino di nocciole e frolla alle mandorle.