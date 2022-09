Ilary Blasi sensuale come Catwoman provoca e ammicca con le cuissardes - FOTO

Ilary Blasi come Catwoman, provoca e ammicca con un paio di cuissardes ai suoi follower

Ilary Blasi dalla separazione con Francesco Totti ha rinnovato la sua immagine, non solo estetica. La conduttrice si è scatenata sui social e ogni volta che pubbllica una storia o posta una foto, appare sempre più sexy e provocante.

Ilary Blasi con storie e post appare sempre più sensuale, come nell'ultima pubblicata domenica



Non è passata inossservata la sequenza di storie, dove Ilary Blasi scarta un paio di stivali super firmati alti fin sopra il ginocchio, cui addetti ai lavori chiamano cuissardes. Meticolosamente l'ex letterina li indossa facendoli scivolare fin sopra la coscia per farli aderire all'attillata jupsuit nera. Dalla rottura con l'ex campione giallorosso, infatti, la conduttrice si mostra sui social in tutta la sua bellezza. Sempre più provocante, mettendo in risalto le sue curve mozzafiato. Proprio come nelle ultime storie, che stanno facendo impazzire i suoi 2 milioni di follower.





Gli appassionati di gossip, hanno subito notato i suoi ammiccamenti che sfociano in un bacio piuttosto sospetto. Nell'ultimo frame della storia, Ilary Blasi si avvicina alla telecamera e lancia un bacio provocante, ma che in molti sospettano sia anche piuttosto provocatorio. Il sospetto? È quello che l'ex letterina di Passaparola, in realtà, non si stesse rivolgendo ai suoi tanti fan, ma a una persona in particolare. L'ipotesi è che quel bacio fosse indirizzato proprio a lui, al suo ex marito, Francesco Totti, quasi in segno di sfida.