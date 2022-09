Ilary Blasi ironizza e pubblica le "corna" via social

Ilary Blasi torna a ironizzare sulla separazione dall'ex capitano della Roma e pubblica le "corna"

Ilary Blasi non si è mai pronunciata sull'intervista rilasciata dall'ex marito Francesco Totti al Corriere della Sera, ma l'ex letterina continua via Instagram a lanciare messaggi ironici e a detta dei suoi follower (come si legge tra i commenti) sibillini.



L'ennesima provocazione Ilary Blasi l'ha lanciata mentre era in visita a una fattoria, dove ha inquadrato e fatto un selfie con pecore e capre. Poi, in occasione della visita alla mostra di Andy Warhol alla Vaccheria, lo spazio culturale all'Eur. Insieme alla sorella Melory e a un gruppo di amici ha fatto video e foto e ha scelto di pubblicarne alcune nelle Storie. In particolare, ha catturato l'attenzione dei follower una mucca con le corna in testa appartenente alla serie “Cow” realizzata dall'artista tra gli anni Sessanta e Settanta ha postato un video dove inquadra una mucca con le corna. In rete c'è stata subito una pioggia di commenti.

Ilary Blasi sembra non curarsi delle chiacchiere, dall'annuncio della separazione lei ha reagito prendendosi cura dei figli, nati dalmantrimonio con l'ex capitano della Roma e del suo fisico sempre più filiforme.