Ilary Blasi, saluta l'estate in topless e infiamma Instagram

Ilary Blasi saluta l'estate in topless e manda in fiamme Instagram

L'ex lady Totti saluta l'estate con uno scatto davvero bollente. Ilary Blasi posta su Instagram una foto in bianco e nero in topless, dove ai follower non lascia nulla all'immaginazione, con tanto di didascalia: "Goodbye summer".

La conduttrice tv dall'annuncio della separazione dall'ex capitano della Roma, Francesco Totti, a oggi non è mai stata ferma. Soprattutto Ilary Blasi ha documentato ogni istante delle sue vacanze accompagnate da look ricercati e da una perfetta forma fisica, come hanno notato i suoi follower.