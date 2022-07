Ilary Blasi scaccia il gossip della separazione con un topless dalla Tanzania

Ilary Blasi sfoggia il primo topless dopo la separazione dalla Tanzania

All’indomani della notizia della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è volata in Tanzania. L’ex letterina è in compagnia della sorella Silvia e dei tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Soprattutto la conduttrice delizia i fan documentando lo splendido safari extralusso, tra una foto e una storia fa capolino uno scatto, il primo topless dopo la separazione, mentre è intenta a guardare la savana.

Sono giorni movimentati, mentre Ilary è in vacanza, a Roma i paparazzi danno la caccia a Francesco Totti intento a cercare una nuova casa o a sorprenderlo con la nuova fiamma, Noemi Bocchi. Così, mentre il "Pupone" trasloca, visto che lascia all’ex moglie la villa sita nel quartiere Eur, con piscina e campi da sport, l'ex "Lady Totti" è in vacanza.

Ilary Blasi approfitta del momento di confusione generato dalla separazione per andare in un posto sperduto della Tanzania. Che poi tanto sperduto non è visto che si tratta di uno dei resort più gettonati dai vip di tutto il mondo. Con un bungalow che permette di vedersi la savana immersi in una vasca idromassaggio.