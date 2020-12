In Namibia hanno eletto Adolf Hitler, ma il nazismo non c'entra

In Namibia un attivista civile chiamato Adolf Hitler ha vinto le elezioni: "Il nome me lo ha dato mio padre, probabilmente non sapeva chi fosse il Fuhrer"

Dalla Namibia arriva una notizia davvero curiosa. Adolf Hitler ha vinto le elezioni nel collegio elettorale di Ompundja con un consenso dell'84,88% ed è diventato rappresentante della Regione settentrionale di Oshana. Non stiamo parlando del dittatore nazista, morto nel suo bunker nel 1945, ma del politico Uunona Adolf Hitler, che non ha nulla a che vedere con la svastica.

Namibia, Adolf Hitler: "Non c'entro niente con il nazismo, il nome me l'ha dato mio padre"

Uunona Adolf Hitler è un attivista per i diritti civili candidato per il partito Swapo che si è mosso in prima persona contro l'apartheid. Non è raro trovare in Namibia nomi di origine tedesca, in quanto si tratta di una ex colonia, ma associare il nome Adolf a quello di Hitler è praticamente un unicum. "Il fatto di portare questo nome non significa certo che ambisca al dominio globale", ha assicurato il politico in una intervista alla Bild. Uunona ha poi spiegato che per molti anni il proprio nome non gli era per nulla sembrato strano: "Solo quando sono diventato adulto ho capito che quell'uomo intendeva sottomettere tutto il mondo: ma io non ho niente a che vedere con queste cose".

Fu il padre a scegliere per lui il nome del Fuhrer: "Probabilmente non aveva assolutamente capito cosa significasse il nome di Adolf Hitler. Ma ora è troppo tardi per cambiarlo Sta in tutti i miei documenti ufficiali. Mia moglie ha trovato una soluzione pratica: mi chiama semplicemente Adolf".