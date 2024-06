Issei by the pool, aperitivi in piscina in terrazza: atmosfera da sogno al Radisson Collection Hotel

Concedersi una pausa rilassante durante le sere d’estate in città, tra chiacchiere, risate e sfide a colpi di Backgammon. Tutto questo è “ISSEI by the pool”, il calendario di aperitivi a bordo piscina proposto da Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan. Ogni giovedì, dal 27 giugno e fino al 18 luglio, a partire dalle ore 19:30, ISSEI Pool - la terrazza sita al quarto piano dell’hotel di Via Santa Sofia, 37 - si trasforma in un’oasi di relax, dove trovare rifugio dalla frenesia della quotidianità milanese. Partner delle serate è Manebí, il marchio di beachwear che unisce lo stile mediterraneo alla tradizione artigianale italiana, ispirandosi al concetto di un'estate senza fine.

Protagonisti di ogni appuntamento, i cocktail firmati dal bar manager Marco Masiero. Tra questi spiccano l'Americano Fever, a base di Italian Bitter, Vermouth e Fever-Tree Soda, lo Yuzu Paloma, con El Tequileno Premium, Miyako Yuzu Sake, Agave Nectar e Fever-Tree Pink Grapefruit Soda, il Chillin’ Like a Villain, realizzato con Veritas Rum, Lime, Passion Fruit e Fever-Tree Ginger Beer, e il Portofino Dry Gin & Tonic, che combina Portofino Dry Gin e Fever-Tree Indian Tonic.





Ad accompagnare la drink list, una selezione di finger food a cura della Chef Chiara Di Salvo. La proposta comprende sia specialità ispirate alla cucina Nikkei, come i Mini lobster roll, la Ceviche di salmone con mango e avocado e la Tortilla croccante con guacamole e basilico, sia piatti dai sapori tipici mediterranei come l’Insalatina di cous cous con feta, cetriolo e pomodorini e la Bruschettina con stracciatella e pomodoro fresco.

Per divertirsi in compagnia dei propri amici, non mancano i Backgammon firmati Radisson Collection Hotel, con cui sfidarsi a colpi di dadi. A creare l’atmosfera durante le serate, ci penserà infine la musica a cura di Niki DJ - sound designer che ha suonato in numerosi eventi in giro per il mondo -, che per l’occasione ha firmato due esclusive playlist.