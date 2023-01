Jessica Morlacchi si dà alla pubblicità, ma il doppio senso è terribile: video

Jessica Morlacchi, dopo il Remigi-gate si dà alla pubblicità. Il doppio senso che fa discutere

Non c’è pace attorno a Jessica Morlacchi, che non più di tre mesi fa ha denunciato pubblicamente le “palpatine” sul sedere ad opera di Memo Remigi, in diretta durante la trasmissione su Rai 1 condotta da Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno”.

A sollevare un polverone questa volta, però, è stata la stessa Jessica. Il motivo? L’eloquente doppio senso protagonista di un video goliardico sul web, in cui l’ex Gazosa rispolvera la sua capacità attoriale in compagnia dell'inseparabile Rosario Albanese.