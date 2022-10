Memo Remigi sospeso da "Oggi è un altro giorno": mano morta sulla Morlacchi

Memo Remigi ha tastato la cantante Jessica Morlacchi in chiusura di programma

"Oggi è un altro giorno", il programma pomeridiano condotto da Serena Bortone, in onda su Rai1, che racconta le storie di persone celebri e non per comprendere la realtà di oggi, è al centro di una grave polemica.

Durante la chiusura della puntata di venerdì 21 ottobre, Memo Remigi, che era di fianco alla cantante Jessica Morlacchi, le ha poggiato una mano sul braccio e l'ha stretto più volte. La donna non ha reagito e il musicista ha continuato a scendere con la mano sul fianco della cantante e poi più giù, fino al fondoschiena. La donna, a questo punto, ha spostato la mano dell'84enne.

La puntata si è chiusa ma un utente, che ha notato l'accaduto, ne ha parlato in un tweet. Così la vicenda è diventata di dominio pubblico. Per questo la puntata di "Oggi è un altro giorno" del 27 ottobre si è aperta con queste parole della conduttrice:

“Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta, avevamo mantenuto il riserbo. Ora che l’episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi. Esprimo anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica (Morlacchi). Solidarietà mia, della direttrice e dell’azienda, così come il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora”.

Jessica Morlacchi non ha commentato l'accaduto, mentre Memo Remigi è stato intervistato da Fanpage e ha detto: “Si scherza ed è stato un gesto involontario. Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul fondoschiena. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l'età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona".

E continua: “La Morlacchi è quella che ha subito più di tutti questa cosa. Mi sono scusato e mi spiace. Non avevo intenzione di metterla sul piano della volgarità. È stata una cosa goliardica. Ci si danno pacche sulle spalle e, a volte, anche sul sedere”.