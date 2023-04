Joana Sanz dimentica il marito Dani Alves con la modella Sandra Tabarés

La modella dimentica Dani Alves. La dolce dedica di Joana Sanza a Sandra Tabarés

Joana Sanz sembra aver ritrovato il sorriso e la felicità. L'ex moglie di Dani Alves (quest'ultimo in carcere dal 20 gennaio con l'accusa di stupro commesso in una discoteca di Barcellona) ha cancellato dal suo profilo Instagram il calciatore e ha fatto una dedica d'amore per un'altra persona: la modella Sandra Tabarés.

È stato un periodo duro per Joana Sanz. Dopo l'arresto del marito è andata avanti e come si legge in una dedica del suo profilo Instagram, deve tutto alla nuova fiamma: la modella Sandra Tabarés. Sui social Sanz ringrazia la sua nuova compagna con una foto: "Buon compleanno Sandra Tabarés. Ti amo. Grazie per avermi alzato da terra e avermi riempito di nuovo di vitalità. Continuiamo ad aggiungere momenti".