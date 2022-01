Kate festeggia 40 anni regalandosi 3 scatti del fotografo italiano Roversi

Kate Middleton sceglie Alexander McQueen e Paolo Roversi per festeggiare i suoi 40 anni con 3 scatti d'autore

Tre scatti del famoso fotografo Paolo Roversi per celebrare i suoi 40 anni: così Kate Middleton ha deciso di festeggiarsi. Le foto, due in bianco e nero e una a colori, andranno ad aggiungersi alla collezione permanente della National Portrait Gallery di cui la duchessa è patrona.

Prima però verranno mostrate in pubblico in tre luoghi a lei cari, nell'ambito della mostra Coming Home: Berkshire dove è nata, St Andrews dove ha incontrato il principe William e Anglesey dove la coppia ha vissuto i primi tempi del matrimonio.

"Grazie a tutti per i gentilissimi auguri di compleanno e a Paolo e alla National Portrait Gallery per questi tre ritratti speciali": con queste parole Kate ha ringraziato dal profilo Twitter per gli auguri ricevuti, firmandosi con la semplice C di Catherine.

Kate Middleton è ritratta in tre diversi abiti di Alexander McQueen, una delle sue griffe preferite e quella dell'abito con cui nel 2011 sposò il principe William. Concluso il tour, le immagini verranno ospitate nella collezione permanente della National Portrait Gallery. Roversi, un ravennate che vive e lavora a Parigi, fotografa per le principali riviste dei moda del mondo ed è stato il primo italiano a firmare nel 2020 un calendario Pirelli.