Kate Middleton festeggia 40 anni: luci e ombre della futura regina

Esce l'11 gennaio il libro di Eva Grippa Kate, luci e ombre della futura regina, con la prefazione di Alessia Gazzola per De Agostini

Dall’esterno si potrebbe pensare che la vita di Catherine sia semplice. Una solida famiglia alle spalle, il sostegno e la stima della famiglia acquisita (e che famiglia!), un’abile squadra di professionisti che si occupa della sua immagine pubblica, un consenso quasi ecumenico tra i sudditi e non soltanto, uno stuolo di servitori che la solleva dalle mansioni più ingrate e semplifica il suo moderno ruolo di mamma lavoratrice.

Ma se c’è una certezza è che a qualunque livello le difficoltà esistono, le brutte giornate anche, i crolli emotivi pure, le discussioni, le delusioni, i grattacapi fanno parte della vita di ogni essere umano.

Cosa sappiamo davvero di Kate Middleton al di là delle notizie ufficiali di una vita fatta di impegni istituzionali, apparizioni favolose e foto di famiglia? Le definizioni di Kate si moltiplicano e si sprecano. Ecco allora che, ripercorrendo i suoi primi quarant’anni, Eva Grippa, giornalista e royal watcher d’eccezione, scopre una donna che con tenacia ha saputo integrarsi nella royal family più complicata del mondo, ma anche addomesticare la temibile stampa britannica.

Ricordando i suoi outfit più ammirati, ne calcola il valore economico per il suo paese e per il “brand” monarchia; rileggendo le interviste e i reportage scandalistici, porta alla luce le minuscole crepe in una facciata perfetta, tra faticose gravidanze, sussurri e ipocrisie, problemi alimentari mai confermati, gelosie e rivalità, rapporti familiari a dir poco esplosivi.

Un libro che mescola ricostruzione accurata e abilità narrativa, alla scoperta della figura femminile più imprendibile, e per questo tanto più affascinante, della famiglia reale inglese.

Eva Grippa

È giornalista di Repubblica dal 2004. Nasce a Roma dove si laurea e consegue un dottorato in Giornalismo prima di trasferirsi a Milano, nella redazione di D di Repubblica. Royal watcher per passione, riesce a farne una professione quando nel suo lavoro per Repubblica.it inserisce le cronache reali.

Il Regno Unito è nel cuore e nello stile di vita, i suoi due bambini possono dirsi i maggiori esperti della royal family sotto i 10 anni. Ha un profilo Instagram dedicato ai principini, @royalbaby.it, e una newsletter che viaggia con tutti quotidiani del Gruppo Gedi in cui serve notizie e racconti sulle famiglie reali ogni giovedì all'ora del tè: Royality Show. Il suo viaggio nelle biografie al femminile dei reali è iniziato con Elisabetta e le altre. Dieci donne per raccontare la vera regina, e con molta probabilità non finirà qui.