Kate Middleton alla fine sbotta: "Sono esausta". Il motivo.. ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton racconta dettagli molto personali...

Kate Middleton è una di noi, penseranno le mamme di tutto il mondo dopo l'ultima confessione della duchessa di Cambridge. O forse no... perché sarà difficile per Kate Middleton essere proprio come una mamma qualsiasi. Lei però vuole probabilmente far sentire la vicinanza della royal family alle persone comuni e così si è aperta a un racconto molto personale, come difficilente fa.

Kate Middleton e i figli, la scuola, William...

Kate Middleton ha una pagina Instagram in cui racconta gli impegni suoi e del principe William, ma è molto raro che si lasci andare a confidenze sulla loro vita privata. Questa volta invece ha raccontato la loro vita familiare in lockdown. Kate ha espresso solidarietà alle altre mamme, costrette a occuparsi dei figli per tutto il giorno a casua della chiusura delle scuole e della conseguente istruzione a domicilio.

Kate Middleton svela la sua vita da mamma

"So quanto sia difficile destreggiarsi tra lavoro, vita familiare, vita scolastica e tutto il resto", ha detto la duchessa di Cambridge, che è apparsa anche piuttosto stanca, secondo i media. Kate Middleton si è dimostrata così molto sincera riguardo alle sfide dell'istruzione domestica dei suoi figli durante il blocco durante la pandemia COVID-19 in corso.

Kate Middleton alla fine sbotta: sono stanca

La 39enne, mamma di tre figli, si è raccontata con un gruppo di colleghi genitori in una video chat, in cui ha rivelato con quale materia lotta di più mentre aiuta il principe George, 7 anni, e la principessa Charlotte, 5, con i loro compiti da casa. In particolare, alla domanda su come avrebbe valutato le sue abilità matematiche su una scala da 1 a 10, Kate ha risposto "-5". "Ovviamente sono proprio su fondo!", ha detto con un sorriso. Melissa Loosemore, preside della Roe Green Junior School di Londra, ha quindi chiesto a Kate e agli altri genitori di scrivere l'unica parola che meglio descriveva la genitorialità durante la pandemia. "Estenuante", ha scritto Kate Middleton.

Kate Middleton compie 39 anni in lockdown e festeggia così...

Come per tutte le persone in lockdown, anche Kate Middleton ha festeggiato il compleanno in modo diverso, la Royal Family non fa eccezione. Al bando il tradizionale invito agli amici, nella casa di campagna, Anmer Hall, quest'anno la duchessa di Cambridge, per i suoi 39 anni ha festeggiato con un 'tea party' organizzato dal marito, il principe William: invitati d'onore, i tre figli, George, che ormai ha sette anni, Charlotte, 5, e Louis. Il Regno Unito si trova nel pieno della terza ondata da covid-19: ha superato la soglia dei 3 milioni di casi e gli 80 mila morti, anche se sono state vaccinate piu' di un milione e mezzo di persone.