Costume

Venerdì, 26 febbraio 2021 - 11:36:00 "La Buona Spesa" di Md arriva ad Iglesias. Inaugurato il primo punto vendita Il primo in città e l'86esimo in Sardegna nell'area che ospitava una ex fabbrica di biciclette. Un esempio di come si riqualificano ambiente e territorio Eduardo Cagnazzi