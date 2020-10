La collezione moda di Lidl sbarca in Italia

La moda Lidl si prepara al debutto in Italia, con la prima collezione di moda che sarà distribuita in 660 punti vendita del colosso della Gdo, a partire dal 16 novembre con un numero limitato di pezzi.

La capsule collection low cost con sneakers, calzini, ciabatte e t-shirt a firma del noto logo arriva nella Penisola, dopo aver riscosso un notevole successo all’estero: dal Belgio alla Gran Bretagna, alla Germania e alla Finlandia, le sneakers dal costo di 12,99 euro sono un must-have.

“La collezione di moda targata Lidl fatta di t-shirt, scarpe, ciabatte e calzini che riprendono il nostro logo è un modo simpatico per rendere omaggio ai nostri clienti che, da sempre, si definiscono dei veri e propri ‘fan di Lidl’. Il design è stato sviluppato internamente da Lidl, giocando con i colori del nostro brand. Il grande successo che la nostra ‘Lidl Fan Collection’ ha avuto nei Paesi in cui è stata in vendita è stato inaspettato e sorprendente, segno di come Lidl sia davvero un brand innovativo e al passo con i tempi”, ha dichiarato la responsabile comunicazione Lidl Italia, Alessia Bonifazi.

La nuova collezione è un omaggio a tutti clienti dell’Insegna, che si definiscono da sempre dei veri e propri “fan di Lidl” e che dal 16 novembre potranno indossare il loro brand preferito anche in Italia.

Le SNEAKERS - LIDL ITALIA della collezione sono un modello Chunky, tendenza dell'autunno inverno 2020/2021, dalle tonalità audaci. Prezzo: € 12,99

I CALZINI SPORTIVI sono in spugna, in abbinamento alle CIABATTE (Prezzo: € 4,99). Prezzo: € 2,99

Le T-SHIRT in cotone, infine, must have indiscusso degli ultimi anni, sono reinterpretate con i colori del logo Lidl. Prezzo: € 4,99