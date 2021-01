THUN, il "love design" cresce con La Porcellana Bianca

THUN S.p.A. e Unitable S.r.l. - società fondata oltre 60 anni fa, con una consolidata esperienza nel mondo tavola e complemento d’arredo, detentrice dei marchi La Porcellana Bianca, Domino, Rose e Tulipani e Rituali Domestici - annunciano oggi di aver siglato un accordo per il quale Unitable S.r.l entra a far parte di THUN S.p.A., che acquista il 100% della Società con l’obiettivo di arricchire l’offerta e sviluppare insieme un nuovo e più completo concetto di design per la casa.

Valori comuni che trovano fondamento nel design tutto italiano, nella tradizione e nell’alta qualità dei prodotti, hanno avvicinato le due Società favorendo questa operazione che porterà a un ulteriore rafforzamento dei brand già noti al mercato, allargando il pubblico di riferimento e aprendo nuove frontiere verso mercati e segmenti emergenti.

Uniti dalla stessa visione, i brand italiani rafforzeranno così la loro capacità di essere interpreti dell’evoluzione dell’abitare moderno e delle nuove tendenze, consolidando il loro posizionamento all’interno del segmento dell’Home Decor.

“Abbiamo deciso di unire le nostre forze per affrontare insieme le sfide del futuro, mantenendo intatte le nostre identità nel massimo rispetto dei valori che ci contraddistinguono.” – afferma Simon Thun, Vice President di THUN S.p.A., eccellenza tutta italiana, che ha fatto della creatività e dell’unicità del suo stile, il suo posizionamento e dell’innovazione, la sua passione.

“Vogliamo ringraziare la proprietà di Unitable, con la quale si è sin da subito instaurato un rapporto di sintonia e fiducia e con cui inizieremo un percorso di sviluppo e crescita dei brand. ” – dichiara Francesco Pandolfi, CEO di THUN S.p.A..

“Siamo orgogliosi di entrare nella famiglia delle prestigiose imprese THUN. Questa per Unitable rappresenta una scelta di coerenza e continuità verso la crescita confermata anche nel 2020.” – dichiara Giovanni Scattola, Board Member di Unitable S.r.l.

THUN metterà a disposizione di Unitable conoscenza e competenze sviluppate in oltre 70 anni di successi, nonché l’esperienza maturata nel mondo del retail fisico e digitale integrando la piattaforma DTC (Direct to Consumer) e condividendo la cultura e l’amore per il “Bello”, che ha permesso all’azienda di posizionarsi come leader di mercato dei prodotti ceramici e del regalo di qualità nel rispetto della responsabilità sociale.

THUN è stata assistita nell'operazione da Pedersoli Studio Legale, mentre Carnelutti Law Firm ha assistito Unitable.