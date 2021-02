Rapiti i bulldog di Lady Gaga, lei offre 500 mila dollari per il riscatto

Lady Gaga a Roma con look super leopardato e capelli scuri. FOTO

Lady Gaga fa ancora una volta impazzire i fan. Ogni gesto, esibizione, look della protagonista di "A star is born" scatena i fans sui social. Stavolta a far impazzire il web, dopo la sua ultima seguitissima esibizione all'insediamento del nuovo presidente Usa Joe Biden, è stato l'arrivo di Lady Gaga a Roma.

Lady sarà Patrizia Reggiani in Gucci

La cantante si trova nella capitale per girare alcune scene del film 'Gucci' di Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci: Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, che per l'omicidioha scontato 18 anni ed è tornata in libertà pochi anni fa. Adam Driver sarà Maurizio Gucci, ucciso nel marzo 1995 a Milano. Nel cast dovrebbero esserci anche Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto.

Per ora, è solo Lady Gaga ad essere stata fotografata a Roma, con un look che ha fatto impazzire i social: mascherina nera e vestito leopardato. In poche ore stamattina Lady Gaga è arrivata in vetta alle tendenze di Twitter. Il film viene girato nell'anno in cui ricorre il centenario della fondazione della maison Gucci a Firenze: era infatti il 1921.

Paura per il dog sitter di Lady Gaga, aggredito a New York

Intanto, ansia e spavento per il "dog walker" di Lady Gaga mentre lei era diretta a Roma. L'uomo è stato aggredito nella notte a Los Angeles, ferito da quattro colpi di arma da fuoco al petto ed è in ospedale in gravi condizioni. Gli aggressori sono scappati con due dei tre cani di Lady Gaga, che ha offerto mezzo milione di dollari per il riscatto dei bulldog Koji e Gustav. Un terzo cane, Miss Asia, è scappato, ma è stato ritrovato e riconsegnato dalla polizia a una guardia del corpo della cantante.

Ryan Fischer, il dog-walker, era uscito per portare a spasso i tre cani verso le dieci di sera. Lady Gaga è disperata per l'accaduto. Non e' chiaro se Koji e Gustav fossero il bersaglio dei sequestratori, visto che i french bulldog sono cani particolarmente ricercati.