Lapo Elkann ricorda il nonno Gianni Agnelli con una "24 ore" di frasi storiche

Ricorre oggi il centesimo anniversario della nascita di Giovanni "Gianni" Agnelli, capitano d'industria, principale azionista e amministratore al vertice della FIAT, nonché senatore a vita, e i suoi nipoti John Elkann e Lapo Elkann sono impegnati a ricordarlo, ognuno a modo suo.

Gianni Agnelli, John Elkann: "Mi disse: non temere di fare domande"

Ha iniziato John Elkann ripercorrendo gli insegnamenti lasciatigli dal nonno a partire dall'infanzia. Uno dei principali che l'avvocato Agnelli ha lasciato all'attuale presidente di Stellantis è quello di "non aver paura di far domanda". "Era molto presente, valorizzava i bambini, i ragazzi, gli adulti. Quando entrai nel cda di Fiat, alla stessa età che aveva lui, il suo consiglio fu di fare domande. Mi disse che era ovvio che sapessi poco, ma che dovevo imparare e il miglior modo di imparare e' di porre domande", ha raccontato Jonh Elkann in un'intervista a Porta a Porta.

#24oredigianniagnelli, l'omaggio di Lapo Elkann al nonno Gianni Agnelli

Il nipote più creativo, Lapo Elkann, ha voluto invece rendere omaggio al nonno Gianni Agnelli in una maniera molto social, come si addice alla società digital di oggi. Lapo Elkann ha scelto così Twitter per dare il via alla #24oredigianniagnelli.

#24oredigianniagnelli, l'omaggio di Lapo Elkann al nonno Gianni Agnelli

In che cosa consiste questo omaggio alla passione per i motori e non solo dell'Avvocato Gianni Agnelli? Innanzitutto, si ispira alla mitica gara di automobilismo, la 24 Ore di Le Mans. Le frasi scelte sono state selezionate personalmente da Lapo Elkann e toccano tutti i temi piu' cari all'Avvocato Agnelli: la Fiat, la famiglia, la Ferrari, la Juventus, l'arte, il mare, gli incontri con personalita' internazionali, lo stile e la creativita'. "Mio nonno e' stato e sara' per sempre - ha detto Lapo Elkann - una risorsa fondamentale di energia e vitalita'. Ho voluto rendergli omaggio anche su Twitter per fare si' che gli utenti dei social possano conoscere alcuni tratti del suo pensiero e possano trovare in lui ispirazione e motivazione".

"Il mio rapporto con la Fiat è per metà di memoria e per metà di vissuto" #GianniAgnelli100 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 12, 2021