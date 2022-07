Laura Pausini ubriaca e fuori controllo in barca, il video è virale sul web

Laura Pausini ubriaca, la risata fuori controllo e l'autoironia: "Ve l'avevo detto che ero astemia"

Laura Pausini ubriaca in barca con gli amici: in un video si mostra fuori controllo dopo una cena. Le immagini, postate su Tik Tok mostrano l'artista ridere a crepapelle, fino alle lacrime e senza riuscire a tenere gli occhi aperti, come prova a spiegare alla figlia Paola che le si avvicina, preoccupata. "Ve l’ho sempre detto che sono astemia!", ha spiegato la cantante dopo aver pubblicato il video, aggiungendo: "Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso mischiato con l'acqua".