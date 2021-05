Lidl, tornano le sneakers: ecco prezzo, date, dove comprare le iconiche scarpe

Le sneakers Lidl, le iconiche scarpe diventate oggetto di culto negli ultimi mesi, saranno di nuovo in vendita dal 10 maggio in tutti gli oltre 680 punti vendita della catena in Italia, al prezzo di € 12,99. Diventate un vero e proprio fenomeno di costume, ora tornano in edizione limitata le sneakers colorate icona dello streetwear, caratterizzate dall'eccentrico accostamento dei colori.

