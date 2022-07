Lucarelli-Salmo, ennesimo scontro: "Schifosa battuta sessista", "Non piangere"

Selvaggia Lucarelli vs Salmo, ennesimo scontro social tra la giornalista e il rapper

Tra Selvaggia Lucarelli e Salmo non scorre buon sangue. E questo si sa. I due, tempo fa, in epoca Covid, già avevano litigato (via social): la giornalista aveva giudicato abusivo il concerto del cantante. Salmo pochi giorni fa ha scritto su social un post, ricordando quell'evento. E Alla domanda di un utente che gli ha chiesto di spiegare il significato di quell'abusivo ha risposto: “Chiedi a Selvaggia Sucarelli”.

Ovviamente la Lucarelli è intervenuta dando a Salmo del sessista. “Non piangere Selvaggia. Mi hanno storpiato il cognome mille volte. Per favore falla finita con sta roba del sessismo che non c’entra nulla. Il vittimismo da opinioninstagram è passato ormai. Forse", ha scritto il rapper.

E poi è arrivato il commento di Selvaggia: “Qui nessuno sta frignando bello mio. Ti piacerebbe. Invece il mondo è andato avanti, pensa un po’, e una donna se le storpi il cognome in Sucarelli o le mandi il tuo p*** (non richiesto) in chat come tua abitudine, non piange: ti sp…..a. Impara. Ciao”. Insomma, l'ennesimo scontro social tra i due: sarà la fine o solo l'assaggio di una nuova querelle virtuale?