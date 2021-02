Magnum celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con 3 limited edition

A 700 anni dalla morte del sommo poeta, la Divina Commedia rimane la più alta espressione d’arte letteraria italiana e il gusto di Magnum è la più alta espressione del piacere nel mondo del gelato. Ecco perché nel 2021 Magnum lancia 3 nuove limited edition ispirate alle tre cantiche della Divina Commedia: Stagione Inferno, Stagione Purgatorio e Stagione Paradiso.

Con il progetto MagnumXDante, il brand sostiene il piacere della cultura, rimanendo fedele al proprio purpose, True to Pleasure, declinandolo su un contesto inedito per l’Italia, stringendo una partnership con la Società Dante Alighieri. È un progetto ambizioso che ha come fonte ispiratrice la Divina Commedia nutrimento per la cultura di oggi e di domani, coinvolgendo le nuove generazioni e ispirando brand come Magnum attraverso suggestioni inesplorate e non convenzionali.

I contenuti danteschi vengono letti, ascoltati, interpretati e vissuti attraverso nuovi linguaggi e nuove prospettive per riaccendere il piacere della cultura, partendo da un glorioso passato per generare speranza, per alimentare la cultura del futuro.

Inoltre, in questo difficile anno di inattività per il teatro, Magnum si fa promotore dei talenti emergenti delle scuole di teatro, incoraggiando e sostenendo i giovani che si affacciano al mondo artistico in questo contesto complesso, invitandoli a rimanere fedeli al proprio obiettivo, ad abbracciare la propria passione ed essere true to pleasure. Perseguendo il piacere di fare cultura e perseguire i propri sogni senza alcuna paura o esitazione. Con loro Magnum celebrerà il sommo poeta attraverso entusiasmanti Dante Live’s Week, nel corso delle quali i versi danteschi prenderanno vita in maniera spontanea ed inaspettata grazie al contributo di giovani attori.

La selezione dei passi della Divina Commedia sarà fatta in collaborazione con la Società Dante Alighieri, realtà di pregio e sicuramente la più autorevole nella selezione dei contenuti per valorizzare il progetto con Magnum.

In particolare, il progetto si avvarrà di un forte piano di comunicazione multicanale – spot TV, adv, social - che prevede il rilascio programmato di contenuti in modalità teaser, reveal and closure relativi ai tre mondi raccontati nelle cantiche della Divina Commedia e reinterpretate in chiave Magnum X Dante.

INFERNO: “Del salato fondente, dolce amore, mi prese quel piacer sì forte che come vedi sapor ha di lampone”. Ecco la reinterpretazione della prima cantica secondo Magnum; un mondo dove il rosso e il nero giocano a fondersi e dove un morso all’iconico stecco sprigiona l’energia delle fiamme.

PURGATORIO: “Sovra candido vel di cioccolato caramello doppio, dorato manto ricolmo di gelato biscottato”. Il mondo di mezzo, sabbioso, offuscato ma rivelatore dopo un morso di piacere.

PARADISO: “Di cacao rosa disio ribelle, bianco e pistacchio mio anelare. Sapor che move il sole e l’altre stelle”. L’ascesa, il bianco, la luce: qui tutto è puro come il piacere di mordere il doppio cioccolato croccante.

“Il 2021 è un anno ricco di significati e Magnum, ricordando l’anniversario del 700° anno della morte di Dante, vuole celebrare la più alta espressione della letteratura italiana, la Divina Commedia, con un viaggio di piacere attraverso i tre mondi”, ha Giorgio Nicolai Direttore Marketing Algida Italia. “La nostra interpretazione avviene attraverso tre stagioni inedite del nostro iconico Magnum e con un programma intenso di attività a supporto dell’arte, di cui ci auguriamo di poter presto tornare a godere”.

Per tutte le informazioni di campagna e di prodotto visitate il sito: MagnumxDante