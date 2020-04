Maison Cilento 1780, sventola il tricolore nei foulard e pochette di seta

Dopo gli apprezzamenti verso la cravatta raffigurante la bandiera tricolore, sfoggiata anche dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione dell’importante discorso di marzo alla nazione, Maison Cilento 1780 amplia la propria collezione, introducendo un foulard e una pochette in seta, sempre caratterizzati dall’iconico tricolore che sventola con tutta la sua forza guardando verso il futuro, in segno di ottimismo e speranza.

Sia il foulard (carré 90cmx90cm) che la pochette (30cmx30cm) sono in pregiata seta italiana e raffigurano un disegno che evoca la scia leggera e quasi impalpabile lasciata dalle Frecce Tricolori durante il loro suggestivo spettacolo, volteggiando nel cielo. Il riquadro a contrasto, disponibile nella variante rossa, blu navy, verde e bianca, che riprende i colori della nostra bandiera, è impreziosito dall’iconico motivo già presente sulla cravatta: una bandiera di forma triangolare dolcemente mossa dal vento.

“In questo periodo così difficile, ho pensato ad un accessorio portebonheur, che faccia trasparire la forza della nostra nazione che, seppur duramente colpita, non si arrende mai. Indosseremo con grande orgoglio la cravatta o il foulard quando potremo ripartire, uniti e insieme, sotto la protezione della nostra bandiera”, dichiara Ugo Cilento, titolare della Maison Cilento 1780 che rappresenta l’ottava generazione della storica famiglia da sempre specializzata nella confezione di capi e accessori di sartoria.