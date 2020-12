Maradona, Veronica Ojeda e le parole di Claudia Villafane sulla sua morte

Maradona e Veronica Ojeda

Poche ore prima di morire Diego Armando Maradona ha inviato un messaggio audio a Mario Baudry, fidanzato della sua ex compagna Veronica Ojeda, per chiedergli di prendersi cura di lei e del figlio Dieguito Fernando.

A rivelarlo è stato Luis Ventura, giornalista argentino da anni vicino al Pibe de Oro e conduttore del programma Secretos Verdaderos su America Tv. "Ciao Mario, sono Diego, so che ti sembrerà incredibile ma vedo bene Vero, mi ha detto che ora sta con te, abbi cura di lei e prenditi cura del mio angelo che non ha paragoni con niente". Il messaggio audio di Maradona è stato messo in onda durante l'ultima puntata del programma condotto da Ventura.

"Guarda -aggiungeva Maradona nel messaggio-, ho molti figli ma questo mi toglierà l'ultimo capello grigio. Un abbraccio". Secondo quanto affermato da Ventura, il messaggio sarebbe stato registrato poche ore prima della morte di Maradona. Veronica Ojeda non ha ancora parlato pubblicamente dopo la scomparsa del 'Diez'.

Maradona e Claudia Villafane

Ma intanto a fare scalpore sono anche alcune dichiarazioni della prima moglie di Maradona, Claudia Villafañe, che a Oscar Ruggeri, amico ed ex compagno di nazionale di Maradona avrebbe confidato: "Cabezón, se vedi dove è morto Diego. Muori anche tu". Dichiarazioni che entrano nel vortice di dubbi e supposizioni sulle cause della morte del Pibe de oro, nonché nell’inchiesta che sta coinvolgendo il medico e l’infermiera, accusati di negligenza, col dubbio che Maradona potesse essere salvato.

Maradona con l'allora moglie Claudia Villafane ospiti tv di Raffaella Carrà



Claudia Villafane è stata appunto la prima fidanzata e moglie di Diego Armando Maradona, nonché l’unica donna ad essergli rimasta vicina per tutta la vita, nonostante le altre compagne, e infatti è lei che si è occupata di gestire il funerale del campione, da cui sono scaturite molte polemiche.

"Entrano tutti, tranne me” ha infatti sbottato davanti ai giornalisti Rocio Oliva, ex compagna di Diego Armando Maradona, che non è stata ammessa alla Casa Rosada per un omaggio privato al Pibe.

Oliva, che ha avuto una relazione di 5 anni con Maradona, non è stata inserita tra i familiari dell'ex calciatore. Ai parenti di Maradona, è stata riservata un'ala all'interno della sede presidenziale. Veronca Ojeda, l'ultima compagna del Pibe, fa parte della delegazione che comprende la prima moglie di Maradona, Claudia Villafane, e le figlie.

Oliva, invece, dovrà mettersi in coda come qualsiasi cittadino argentino per rendere omaggio al Diez. "Non mi fanno entrare e fanno un torto a Diego. Sono la sua ultima moglie, nessuno se ne rende conto. Mi dicono di venire con tutta la gente, con la folla. Claudia (Villafane, ndr) dice che non c'entra niente, nessuno si fa carico della situazione. È una vergogna. Non so perché mi stian facendo questo", aggiunge.

Maradona con Veronica Ojeda



Maradona e le sue donne

La prima moglie, le relazioni, 5 figli. La morte di Diego Armando Maradona porta fatalmente alla ribalta la movimentata vita sentimentale del Pibe de Oro. Alla Casa Rosada, dove è stata allestita la camera ardente, si sono radunate alcune delle persone più importanti nell’esistenza dell’ex calciatore.

Le telecamere delle tv argentine nel cuore della notte hanno ripreso l’arrivo della prima storica moglie, Claudia Villafane, accompagnata dalle figlie Dalma e Gianinna. Le autorità argentine hanno riservato alla famiglia di Maradona un’ala della Casa Rosada.

Lì è giunta anche Veronica Ojeda, da cui Maradona ha avuto un figlio nel 2013. Non sarebbe invece stata ammessa nell’area privata un’altra ex compagna del Pibe, Rocio Oliva, protagonista di una relazione durata 5 anni. “Fanno entrare tutti, tranne me”, ha detto ai media argentina. Maradona, come è noto, ha avuto un figlio anche in Italia. Dalla relazione con Cristiana Sinagra, è nato Diego Maradona jr. Dalla relazione invece con Valeria Sabalain, il Pibe ha avuto una figlia nel 1996, Jana.